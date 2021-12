Novipiù in volata, Urania superata

MILANO - Si illumina di rossoblù la Monday Night a Milano.

Un canestro di Formenti vale il settimo successo, il sesto consecutivo, per Novipiù Junior, 67-68 su Urania Milano, a cui non riesce, all'ultimo secondo, il controsorpasso con Bossi, che sbaglia il tiro da fuori area. Hill - Mais cattura il rimbalzo e la sirena dice che Casale sale a quota 14 e aggancia Torino, unica delle formazioni di testa a uscire sconfitta dalla decima giornata

La squadra di Andrea Valentini gioca meglio i primi due quarti, in cui scava un solco e sembra anche in grado di gestire il margine e ancora aumentarlo. Ma, dopo la pausa, la reazione di Urania riapre i giochi e le percentuali degli ospiti non sono più così lineari e costanti come nei primi 20'. All'ultima pausa è punto a punto, 52-55, e nell'ultimo periodo i padroni di casa mettono la testa avanti. 67-66. Ma Bossi, 14 punti per lui, prima non trasforma i due liberi e, dopo il canestro di Formenti, 8 punti per lui, sbaglia ancora dalla distanza.

Casale ha i punti distribuiti su tutti gli uomini scherati, con i 16 di Pepper, mvp, 18 di valutazione per lui. Ma è la coralità e la solditià del gruppo che alzano efficacia e pericolosità e avvicinano al podio della A2.

URANIA MILANO - NOVIPIU' JUNIOR 67-68

(14-20, 31-42, 52-55)

Urania Milano: Bassi 14, Cipolla, Montano 16, Nikolic 14, Piunti 9, Thomas 6, Paci 8. Ne: Abega, Pesenato, Manzoli, Valsecchi, Cavallero.

Novipiù Junior: L.Valentini 7, Pepper 16, Leggio 5, Hill-Mais 6, Formenti 8, Sarto 7, Okeke 8, F.Valentini 3, Martinoni 8. Ne: Lomele, Sirchia.