Senza internet è il caos

MONTECASTELLO - Non è la prima volta che succede. E allora lo si può capire un sindaco, come Gianluca Penna, che decide di scrivere al prefetto Francesco Zito per segnalare il disagio.

L'Ufficio postale di Montecastello, da mercoledì 1 dicembre, è senza linea internet. Quello che anni fa sarebbe stato un problema derubricabile a fastidio, adesso è un impedimento piuttosto gravoso, specie "in un periodo di scadenze, tributi, pensioni".

Penna, esasperato, ha inviato la sua nota di protesta anche alla Direzione delle Poste, nella speranza che tutto