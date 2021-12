Reggina - Alessandria: da domani si lavora a CentoGrigio

ALESSANDRIA - La neve cambia solo il luogo di allenamento, ma non certo l'intensità del lavoro.

Dopo la prima tappa della settimana, ieri, alla Michelin, per i Grigi oggi una seduta 'a secco', al chiuso, perché la nevicata ha reso inutilizzabili tutti i campi al Michelin Sport Club.

Da domani, giovedì, squadra e staff saranno sul sintetico a Centogrigio, per proseguire il percorso di avvicinamento alla sfida con la Reggina, terzultimo atto del girone di andata, domenica, alle 20.30, al 'Granillo'.

Da valutare le condizioni di Mustacchio e, anche, il minutaggio di Bruccini e Ba. I diffidati sono tre: a Lunetta e Parodi si è aggiunto Di Gennaro, mentre Prestia è a quota 3 cartellini.

Reggina, Aglietti si gioca molto

Dopo le quarta sconfitta consecutiva (e cinque negli ultimi sei turni) la posizione di Alfredo Aglietti è stata in discussione. La società ha confermato la fiducia al tecnico, ma la gara con l'Alessandria può diventare una sorta di ultima spiaggia. Intanto il ds Taibi ha annunciato che gli obiettivi di mercato cambieranno e che "tutti i 29 giocatori della rosa sono in discussione". Non saranno disponibili Cionek e Hetemaj, squalificati.

Dirige Camplone

A dirigere Reggina - Alessandria sarà Giacomo Camplone, della sezione di Pescara, conoscenza recente dei Grigi, perché era stato designato per la gara casalinga, il 6 novembre, con la Ternana (l'arbitro della rete annullata a Chiarello, dopo il consulto con il Var Banti). Gli assistenti sono Barone di Roma1 e Vigile di Cosenza, quarto ufficiale Di Cairano di Ariano Irpino. Var Paterna di Teramo, assistente Var Di Vuolo di Castellammare di Stabia.