Alegas: è di Iren l'offerta migliore

ALESSANDRIA - “Il Consiglio di Amministrazione di Amag Spa, riunitosi nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre, ha preso atto del verbale della commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte pervenute in merito alla ricerca di un partner industriale a cui cedere l’80% delle quote di Alegas, società del Gruppo Amag che si occupa della commercializzazione del gas e dell’energia elettrica. La miglior offerta, in base a una attenta valutazione dei parametri economici, tecnici e di sviluppo industriale, è risultata essere quella presentata dalla società Iren Mercato Spa. Il Cda di Amag Spa ha deliberato di sottoporre la decisione all’assemblea dei soci, convocata per il 16 dicembre alle ore 15”: questa la nota ufficiale diramata dal Gruppo Amag pochi minuti fa.