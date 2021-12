Autosped suona la nona

VOGHERA - La nona sinfonia è armoniosa e importante, Bolzano resiste solo qualche minuto in avvio, poi la musica suonata da Autosped è da grande orchestra, 72-50 su Acciaierie Valbruna per confermarsi in vetta alla A2 nell'ultima gara casalinga del 2021.

Cinque giocatrici in doppia cifra, ed è doppia doppia per Rulli e Gatti, che sono efficaci al tiro e soldissime sotto i tabelloni, ma c'è il contributo di tutte, scatenata la capitana Colli. Un'altra prova importante di squadra per le ragazze di Zara, che nei rari momenti in cui le ospiti alzano la pressione, rispondono coralmente.

Progressione continua

Primo quarto per metà a inseguire, poi un break di 9-0, dal 6-9 al 15-9, Colli segna il canestro del sorpasso e Bonasia accelerara da 3. Le altoatesine si avvicinano, ma ci pensa De Pasquale a rispedirle a -5 (20-15) alla prima pausa, con il primo canestro dalla lunga distanza.

In avvio di secondo periodo, però, le padrone di casa stentanoa trovare il canestro. Ci riesce Rulli dopo 3' e con i due liberi di Colli è massimo vantaggio, +7 (24-17) su una avversaria aggressiva su chi porta palla. E coach Zara si arrabbia per due canestri concessi troppo facilmente alle ospiti (26-21). Si sblocca anche D'Angelo, che ha il tifo delle sue allieve sugli spalti ("Forza Pia, facci sognare") con una bomba (31-21). Alcune decisione degli arbitri sono incomprensibili. Gatti e Bonasia firmano il +12 (35-23). Meravigliosa l'azione del +15 (39-24), finalizzata da una scatenata Colli, due canestri in fila per lei, il divario è di 15 all'intervallo lungo, 41-26, e Autosped segna 21 punti in meno di 7 minuti.

Scatto in avanti

Bolzano prova ad alzare l'intensità, all'inizio del terzo quarto, 2-6, Castelnuovo risponde, trascinata dai canestri di D'Angelo, ma sbaglia qualche giocata di troppo, senza mai scendere sotto la doppia cifra di vantaggio. E con i due liberi di Gatti si torna a +15 (56-41), con cui chiude il terzo quarto.

Vola Autosped all'inizio dell'ultimo periodo, con i 5 punti di Colli e i liberi di Gatti, per il +21 (63-42) a 7'20''. Per due minuti e mezzo il punteggio non si schioda più da quel margine, enorme, di sicurezza, poi, a 4'37'' dalla fine, è Rulli a firmare il +23 (65-42)

AUTOSPED CASTELNUOVO - ACCAIERIE VALBRUNA BOLZANO 72-50



(20-15, 41-26, 56-41)



Autosped: Rulli 13, Bonasia12, De Pasquale 7, Colli 14, Gatti 10, D'Angelo 14, Bracco, Castagna, Bernetti, Bassi, Francia 2, ne Cassani. All.: Zara

Bolzano: Guilavogui 13, Kuijt 5, Fabbricini 1, Pellegrini 12, Santarelli 7, Fumagalli 4, Gottardi, Rossi, Marcello, Sasso 8. All.: Pezzi