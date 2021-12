L’11 dicembre è la Giornata internazionale della montagna

Ricorre oggi, 11 dicembre, la Giornata internazionale della montagna.

Il tema della Giornata di quest'anno sarà il turismo montano sostenibile.

Il turismo sostenibile in montagna può contribuire a creare opzioni di sostentamento aggiuntive e alternative e a promuovere la riduzione della povertà, l'inclusione sociale, nonché la conservazione del paesaggio e della biodiversità. È un modo per preservare il patrimonio naturale, culturale e spirituale, promuovere l'artigianato locale e prodotti di alto valore e celebrare molte pratiche tradizionali come le feste locali.





Il turismo, tuttavia, è uno dei settori più colpiti dalla pandemia di Covid-19, colpendo economie, mezzi di sussistenza, servizi pubblici e opportunità in tutti i continenti. In montagna, le restrizioni della pandemia hanno ulteriormente aggravato le vulnerabilità delle comunità montane. Questa crisi può essere vista come un'opportunità per ripensare il turismo di montagna e il suo impatto sulle risorse naturali e sui mezzi di sussistenza, per gestirlo meglio e imbrigliarlo verso un futuro più resiliente, verde e inclusivo.





Le montagne ospitano il 15% della popolazione mondiale e circa la metà degli hotspot di biodiversità del mondo. Forniscono acqua dolce per la vita quotidiana a metà dell'umanità. Sfortunatamente, le montagne sono minacciate dal cambiamento climatico e dall'eccessivo sfruttamento. Mentre il clima globale continua a scaldarsi, le popolazioni di montagna, alcune delle più povere del mondo, affrontano lotte ancora maggiori per sopravvivere. L'aumento delle temperature provoca anche lo scioglimento dei ghiacciai montani a velocità senza precedenti, colpendo le forniture di acqua dolce a valle per milioni di persone.



La crescente attenzione all'importanza della montagna ha portato l'ONU a dichiarare il 2002 Anno Internazionale della Montagna. La prima giornata internazionale è stata celebrata per la prima volta l'anno successivo, nel 2003. Le sue radici risalgono al 1992, quando il documento “Managing Fragile Ecosystems: Sustainable Mountain Development” (denominato Capitolo 13), fu adottato come parte del piano d'azione Agenda 21 della Conferenza su Ambiente e Sviluppo.

