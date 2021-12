Le fiamme e il crollo: il cordoglio per la morte della musicita

ALESSANDRIA - «Fatemi rimanere, voglio sapere come sta Monica. Ho un peso sul cuore...».

Gli occhi colmi di lacrime della giovane musicista che ha dato l’allarme dopo aver bussato alla porta dell’alloggio in fiamme, racchiudono il dramma che si è consumato questa mattina ad Alessandria, in piazza Turati, nello stabile d’angolo con via Modena, dove la musicista Monica Prendin ha perso la vita.

La 17enne ha il giubbotto sbottonato, e lo strumento ancora a tracolla. Parla con la Polizia. Si stava avvicinando all’appartamento per una lezione di musica quando è scoppiato l’inferno. Salite le scale esterne, ha suonato il campanello. Dall’alloggio usciva fumo, e «fiamme alte dalla finestra». Così è corsa in cortile e ha chiamato i soccorsi.

Intanto, in quel luogo, sono arrivati alcuni militari della Guardia di Finanza (la caserma è poco distante) con gli estintori. E qualcuno stava tentando di entrare nell’appartamento dove si sentivano delle urla, strazianti. E qualche scoppio.

Ma il fuoco era inarrestabile. I Vigili del fuoco sono arrivati in forze, con loro anche la Croce Rossa e una medicalizzata della 'Verde' di Felizzano, e le pattuglie della Polizia.

Un’altra persona è stata trasportata in ospedale, ha riportato ustioni e un’intossicazione. Non è in pericolo di vita. Monica è rimasta intrappolata, ed è morta in quell’inferno.

Lo stabile è stato posto sotto sequestro. Due abitazioni adiacenti sono state dichiarate inagibili.

Ora, le forze sono concentrate a stabilire le cause della tragedia. La Polizia ha sentito molte persone, alcune dovranno essere riascoltate. Tra loro anche il ferito.

Procura e inquirenti sono al lavoro. Non è ancora chiaro se il problema sia stato creato dalla copertura. Il tetto è crollato provocando l’incendio nell’alloggio? Oppure sono state le fiamme a causare il crollo? Saranno i Vigili del fuoco a dover chiarire il perché di quelle fiamme. Al momento, infatti, non è dato sapere.

Mentre i Vigili del fuoco, e la Polizia (anche Scientifica) stavano lavorando, seduti sul muretto, per strada, proprio di fronte a quel dramma, c’erano alcuni famigliari della donna. Un dolore silente, mostrato dalle lacrime che rigavano il volto.

Un amico della famiglia ci ha spiegato che la sede della scuola di musica stava per essere trasferita in un appartamento vicino perchè in quell’area dovevano essere fatti dei lavori. «Il tetto aveva bisogno di interventi».

Nelle ore successive, tanti i messaggi di cordoglio.

Dal Conservatorio Vivaldi: «Partecipiamo al grande dolore della scuola Tamburvoice per la perdita della cara Monica Prendin.

Ex allieva del "Vivaldi", Monica è stata sempre presente alla Maratona musicale che il Conservatorio organizza ogni anno insieme agli istituti della Rete per la Formazione Musicale di Base. La ricordiamo così, mentre accompagna al pianoforte i suoi studenti, durante una di quelle belle giornate di festa della musica. Alla scuola e alla famiglia le nostre più sentite condoglianze».

E poi il video postato da Pierpaolo Sobrino: «Trovare un perché è impossibile. Monica suona tra gli angeli col tuo papà. E butta un occhio giù ogni tanto. Ti amo».