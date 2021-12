Vaccini all'83.5% dei piemontesi

ALESSANDRIA - L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato che sono 34.125 le persone che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid (dato delle ore 18). A 2.380 è stata somministrata la prima dose, a 2.301 la seconda dose, a 29.444 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.368.271 dosi, di cui 3.062.539 come seconde e 899.359 come terze, corrispondenti al 97,3% di 7.569.990 finora disponibili in Piemonte.

Da segnalare inoltre che, tra ieri e oggi, sono state oltre 7.500 le preadesioni per la fascia 5-11 anni.

Il confronto

Interessante, poi, il confronto dei dati Covid dell’ultima settimana rispetto allo stesso periodo del 2020. "Continua a emergere in modo chiaro - spiegano all'Unità di Crisi - come l’impatto del virus in Piemonte oggi sia estremamente più contenuto. Il numero di contagi dell’ultima settimana 4-10 dicembre (8.273 casi) è pressoché identico allo stesso periodo del 2020 (8.600 casi), ma oggi le ospedalizzazioni sono quasi 10 volte meno (40 posti occupati di terapia intensiva contro i 341 dello scorso anno e 455 posti letto ordinari rispetto ai 4.200 della stessa settimana del 2020). La percentuale di positività sui tamponi eseguiti adesso è del 2,2% contro l’8,2% di allora. Un impatto ancor più alto continua a evidenziarsi sulla mortalità, passata dai 457 decessi di allora ai 12 dell’ultima settimana 2021".

La popolazione con ciclo completo (monodose o doppia dose) sui circa 4 milioni di over12 attualmente vaccinabile è dell’83,5%.