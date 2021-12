Aggressione in carcere: agente al pronto soccorso

SAN MICHELE - Ennesima aggressione in carcere, a San Michele.

Questa mattina un detenuto italiano, 30enne, ha violentemente colpito alla testa un agente della Polizia Penitenziaria che lo stava accompagnando per l'ora d'aria. L'agente è stato trasportato al pronto soccorso. Ha ferite alla testa.

Il detenuto avrebbe agito con un oggetto artigianale, non è ancora chiaro se di legno o di ferro.

Il sindacato (Sappe) sta valutando quali manifestazioni mettere in atto nel caso in cui l'Istituzione non intervenga di fronte a una situazione che sta peggiorando e che vede gli agenti subire atti violenti da parte dei detenuti.