Canottieri Casale raddoppia, anche i maschi in A1

ROMA - Canottieri Casale raddoppia.

In A1, nel 2022, non ci saranno solo le ragazze, che hanno sfiorato la finale scudetto dopo un cammino trionfale nel round robin.

Anche i maschi conquistano (anzi, riconquistano) la massima serie: una squadra, quella capitanata da Marco Bella, che aveva come obiettivo una tranquilla salvezza e che, invece, gara dopo gara, è cresciuta fino a festeggiare, pochi minuti fa, la promozione.

Il 4-2 in gara1, sui campi di casa, era sicuramente una ipoteca, non scontata, però, la conferma nel ritorno, nella capitale, sfida outdoor al Ferratella Sporting Club Roma. Invece, sul 3-1, è iniziata la festa per il dt Giugiu Massola e per tutti i componenti del team del circolo presieduto da Giuliano Cecchini.