Disagi studenti pendolari. Ravetti: «Porterò il caso in Regione»

ALESSANDRIA - È il consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Ravetti il primo a intervenire ufficialmente sulla recente modifica degli orari ferroviari.

Dopo i disagi segnalati questa mattina dagli studenti pendolari lungo la tratta Alessandria Chivasso, l'esponente dem annuncia provvedimenti.

Nuovi orari tra Alessandria e Casale: studenti costretti alla levataccia Da domani 20' di attesa a Valenza. C'è chi si dovrà svegliare alle 5 e rincasare alle 15

«Porterò il caso in Consiglio regionale. Dai confronti avvenuti in queste ultime ore con diversi pendolari che utilizzano la linea ferroviaria Alessandria – Chivasso – dichiara - e dalle dichiarazioni pubbliche riportate in queste ore da parte di alcuni studenti che quotidianamente si recano a Casale Monferrato o Trino, emerge un cambio di orari che inevitabilmente genererà enormi disagi. Porterò il caso all’attenzione del Consiglio regionale e dell’assessore competente - continua il consigliere dem - perché il trasporto pubblico non è un vezzo a cui i cittadini possono rinunciare ma un diritto che le Istituzioni Pubbliche devono garantire. Ogni cambiamento, ancor più se è così radicale, va comunicato per tempo e possibilmente deve essere condiviso. Cercherò di ottenere spiegazioni chiare sulle reali ragioni di tali modifiche – conclude Ravetti – e intendo anche sapere se le stesse sono previste per un tempo breve o se saranno definitive».