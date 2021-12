Reggina - Alessandria, la sfida

REGGIO CALABRIA - Cambia molto Moreno Longo per la sfida con la Reggina. In tutti i reparti.

In difesa Benedetti al posto di Di Gennaro, a centrocampo confermato Milanese, con Ba al suo fianco. In attacco Kolaj al posto di Arrighini. A destra c'è Pierozzi, perché Mustacchio non è neppure convocato.

Aglietti sceglie il 4-4-2, con Galabinov e Montalto dall'inizio. In difesa i due esterni sono Lakicevic e Di Chiara. A centrocampo i due ex, Bianchi e Bellomo.

REGGINA - ALESSANDRIA 0-3



Marcatori: pt 31' Corazza rig, 43' Lunetta; st 8' Corazza



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

23' Dentro anche Bruccini per Chiarello

23' Esce Corazza, tra gli applausi dei 4000 del Granillo. Al suo posto Arrighini

21' Aglietti ha esaurito i cambi

13' Primo cambio nei Grigi: Casarini al posto di un ottimo Ba

8'GOOOL ALESSANDRIA. E sono tre: Chiarello da destra, cross teso, Ba tocca a Corazza, libero, che incrocia e infila Turati

3' ammonito Lunetta

1' Batte la Reggina. Nessun cambio

Primo tempo

Che Alessandria. Padrona del campo, aggressiva, non fa giocare la Reggina, sfiora il gol, e Di Chiara salva su Chiarello. Poi segna due volte in 12 minuti: il rigore di Corazza e il colpo di testa di Lunetta. E Turati, tra le due reti, nega il gol a Kolaj. Applausi

45' Niente recupero: contestazione dei tifosi reggini alla squadra

43' GOOOOL ALESSANDRia: Raddoppio: Milanese da destra, punizione laterale, in area il colpo di testa di Lunetta, su una uscita a vuoto di Turati

38' Kolaj vicino al raddoppio, vola Turati per togliere la palla dal sette

34' Ammonito Chiarello

31' GOOOL ALESSANDRIA: tutta di prima la manovra, entra in area Ba, atterrato da Loiacono. Rigore, trasforma Corazza, al suo primio gol da ex

23' Percussione centrale di Ba, che scarica di Pierozzi, conclusione centrale, ma non forte

18' Primo angolo nella prima occasione dei Grigio, sul tiro cross di Chiarello è Di Chiara a togliere di portsa e salvare in angolo

15' Montalto va giù in area, ma l'arbitro indica che ha toccato la palla con la mano

10' Chiuso bene Montalto, al limite, al momento di provare a concludere

6' Il taglio di Chiarello da destra è invitante, ma la difesa anticipa l'inserimento di Lunetta

2' Protesta la Reggina per un intervento di Benedetti in ripartenza. Si delineano già i primi duelli, uno dei più caldi sarà tra Parodi e Ricci

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

Le formazioni

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Loiacono, Regini, Di Chiara; Ricci (6' st Cortinovis), Bianchi (21'st Laribi), Crisetig, Bellomo (21'st Gavioli); Galabinov (6'st Rivas), Montalto (5' st Denis). A disp.: Micai, Aglietti, Amione, Stavropoulos, , Laribi, Adjapong, Ejjaki, Liotti. All.: Aglietti

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Benedetti, Parodi; Pierozzi, Ba (13'st Casarini), Milanese, Lunetta; Chiarello, Corazza, Kolaj. A disp.: Crisanto, Russo Arrighini, Beghetto, Bruccini, Casarinim Palombi, Di Gennaro, Mantovani, Celesia. All.: Longo

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Barone di Roma1 e Vigile di Cosenza, quarto ufficiale Di Cairano di Ariano Irpino. Bar Payerna di Teramo, assistente Var Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Note: serata fresca, terreno in condizioni appena praticabili. Spettatori: 4000 circa (3913 paganti, di cui 43 ospiti) Ammoniti: Ba, Chiarello, Regini, Lunetta per gioco falloso. Angoli: 4-0 per l'Alessandria. Recupero: pt 0', st