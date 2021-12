Timore fuga di gas nell'area Esselunga a Casale

CASALE - Sopralluogo per una sospetta fuga di gas dei Vigili del Fuoco di Casale questa mattina intorno alle 7.30 nella zona dell'Esselunga (via Sant'Anna e via Eccettuato). A dare l'allarme parecchi passanti che hanno sentito nell'area un forte odore di gas.

Sul posto anche i Carabinieri. La situazione è sotto controllo, i Vigili del Fuoco se ne sono andati dopo il sopraggiungere del personale tecnico di Amc.