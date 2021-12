Alessandria - Parma senza Lunetta e Iachini

ALESSANDRIA - Alessandria - Parma, penultimo atto del girone di andata della serie Bkt, domenica alle 14, non avrà due protagonisti.

Il giallo nel secondo tempo a Reggio Calabria costa un turno di squalifica a Gabriel Lunetta, che era diffidato. L'autore della seconda doppietta della gara, e primi due gol per lui in B, tornerà a disposizione per l'ultimo atto, il 26, a Vicenza.

Due gare lontano dalla panchina per Beppe Iachini, doppio ex della sfida: dopo l'ammonizione, al 47' della ripresa, nella gara interna con il Perugia, così si legge nella motivazione del giudice sportivo, "ha rivolto al direttore di gara una espressione irriguardosa".

Nell'Alessandria torna a disposizione Michele Marconi. Riccardo Chiarello va in diffida, come Parodi e Di Gennaro.

Quattro riconoscimenti

Ben quattro Grigi tra i vincitori degli Italian Sport Awards, riconoscimenti per tecnici e giocatori dalla serie A alla serie D. Moreno Longo è stato giudicato miglior allenatore del girone A della serie C, Matteo Pisseri miglior portiere, Riccardo Chiarello top fra i centrocampisti e Giuseppe Prestia miglior difensore.