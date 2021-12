Spaccata da Anfossi nella notte

ALESSANDRIA - Nuova spaccata in ad Alessandria: preso di mira, questa volta, il negozio di moda e abbigliamento Anfossi.

Spaccata da Filottica:

portati via 90 occhiali da sole Un uomo, ripreso dalle telecamere, ha sfondato a calci la porta e agito in pochissimi minuti

Ieri sera poco dopo le 22 l'allarme: i malviventi hanno sfondato una vetrata di via Sappa, tra via Migliara e via Chenna, per entrare nel negozio.