Alessandria - Parma, solo 500 biglietti

ALESSANDRIA - Solo 730 biglietti in vendita per Parma - Alessandria, a quattro giorni dalla gara.

Di questi,in realtà, 230 sono nella curva ospiti e, quindi, negli altri settori ne restano a disposizione circa 500. Per la precisione, alle 13.45 di oggi, mercoledì, 260 in rettilineo, 172 in tribuna laterale scoperta, 57 in tribuna laterale coperta, 5 poltrone bordocampo, 1 in tribuna d'onore, 10 in tribuna centrale.

Sarà record di presenze sugli spalti e, non essendo previste limitazioni per l'acquisto, sostenitori dei ducali potrebbero anche scegliere posti diversi da quelli loro riservati nella Sud.

La Nord, invece, è esaurita da lunedì mattina.

La prevendita continua on line, sul sito di Vivaticket, e in tutti i punti del circuito.

L'arbitro è Manganiello

Dirigerà la partita Gianluca Manganiello, 40 anni, della sezione di Pinerolo (foto sopra), analista finanziario. In questa stagione è già stato designanto per cinque incontri di serie A, l'ultimo Milan - Sassuolo 1-3, il 28 novembre, e due in B, Monza - Cittadella e Perugia - Vicenza, entrambi terminati sull'1-0 per le squadre di casa. Gli assistenti sono Vono e Frontemurato, quarto ufficiale Giaccaglia. Il Var è Nasca, assistente Var Bercigli.