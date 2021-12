Angelo Casarini, il caso del 79enne scomparso a "Chi l'ha visto?"

CARROSIO — Questa sera la popolare trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” tornerà a occuparsi del caso di Angelo Casarini, il 79enne di Carrosio scomparso lo scorso 11 settembre. Nella puntata di stasera interverrà il figlio Paolo (che insieme al cugino Fabio ha guidato le ricerche) e verrà diffusa un’intervista all’ultima persona ad aver visto Casarini prima che sparisse.

Le ricerche dell’uomo, affetto da demenza senile, sono partite immediatamente dopo l’allarme dato dai famigliari e hanno coinvolto forze dell’ordine, volontari, cani molecolari, droni ed elicotteri. Di Casarini però non è stata trovata alcuna traccia, nonostante le diverse battute organizzate da vigili del fuoco e prefettura.

Prima di arrivare a Carrosio, l’uomo aveva vissuto alcuni anni in Liguria e in val Borbera. È originario di Gambara in provincia di Brescia e i famigliari sono dell’idea che Casarini potrebbe aver tentato di raggiungere quella zona.

Finora però tutte le segnalazioni di un suo possibile avvistamento si sono rivelate infondate. Un primo appello era stato diffuso da “Chi l’ha visto?” già pochi giorni dopo la scomparsa dell’anziano.

Angelo Casarini è alto 164 centimetri, ha una corporatura media e gli occhi verdi. Quando è scomparso portava i baffi e il moschetto sul mento. I capelli sono grigio-bianchi. La sua andatura non è fluida (trascina un po’ i piedi). Parla un italiano corretto, con una leggerissima cadenza ligure. Sa esprimersi anche in dialetto bresciano. Al momento della scomparsa aveva con sé soltanto un borsello rosso con alcuni documenti, ma niente denaro o cellulari. Era vestito di beige, con camicia, pantaloni, maglione e giubbotto.