Mascolo, giocatore campano dell'anno

TORTONA - Il collegamento a distanza per la cerimonia di premiazione dell'importante Galà del Basket campano.

Protagonista Bruno Mascolo premiato, per la straordinaria stagione scorsa nel quale è stato Mvp della finale promozione in A, come 'Giocatore dell'anno'. Il riconoscimento, organizzato dalle società campane con il patrocinio del Comitato Regionale Fip, è un evento che intende valorizzare e riconoscere le eccellenze del territorio che si sono distinte nell’anno sportivo appena concluso.

Per il playmaker della Bertram (26 anni di Castellamare di Stabia), dopo la recente convocazione in Nazionale, una nuova soddisfazione.