Alessandria sotto scacco: spaccate e pedate alle vetrine per rubare

ALESSANDRIA - Nella notte nuove spaccate e calci alle vetrate dei negozi per cercare di abbatterle come è accaduto alla pokeria di piazza Garibaldi nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi dove, purtroppo, i ladri sono riusciti a rubare.

, titolare del negozio Corner di via Modena, mostra la foto delle pedate. “Le barricate hanno retto. Speriamo che tengano ancora per un po’.- avverte Castelli - almeno se passate a trovarmi ho compagnia per la notte”. Ma quello di via Modena non è l’unico episodio. Le segnalazioni arrivano anche da via San Lorenzo, piazza Mentana e via Milano, dove malviventi si sono introdotti ad esempio nel supermercato Crai.

Proprio questa mattina, su richiesta del sindaco Cuttica di Revigliasco, il prefetto Francesco Zito ha convocato d'urgenza il Comitato per l'ordine e la sicurezza, che è ancora in corso: quali provvedimenti verranno presi?

Spaccata da Filottica:

portati via 90 occhiali da sole Un uomo, ripreso dalle telecamere, ha sfondato a calci la porta e agito in pochissimi minuti

Verso l’una un bandito solitario ha agito contro Hair Style Marco, di Marco Peluso, in piazza Mentana. Una volta sfondata la vetrata, il balordo è entrato riuscendo a rubare un computer e pochi spiccioli. Il negozio è dotato di telecamere per cui l’irruzione è stata ripresa. I vari episodio sono al vaglio di Polizia e Carabinieri.