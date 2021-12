Autosped, terzo quarto da dimenticare. Ko a Udine

UDINE - Come a Crema. Con la differenza che Delser Udine, ben attrezzata, è una squadra con cui giocarsela alla pari e, invece, Autosped, dopo due quarti in equilibrio, lascia campo, troppo, alle padrone di casa e subisce la seconda sconfitta stagione, 60-52, che può pesare sul piazzamento per la final eight di Coppa Italia.

La svolta, come già contro la capolista, è dopo l'intervallo: i primi due parziali testa a testa, Udine avanti nel primo, Castelnuovo recupera e, all'intervallo lungo è 27-26.

Poi, al ritorno in campo, si spegne la luce e le friuliane scappano: la squadra di Zara regala un paio di giocatrici sottotono, e non basta Rulli mvp, con 22 punti, per restare a galla. Prestazione, nel complesso, sottotono, a parte l'azzurra nessuna in doppia cifra, troppe le palle perse, anche per la frenesia di recuperare il risultato puntando eccessivamente sulle azioni delle singole e non sul gioco di squadra.

Accenno di rimonta nell'ultimo quarto, ma contenuto da Udine. Chiave della gara è il confronto tra esterne: le due giovani di casa, Blasigh e Turel, rispettivamente classe 2004 e 2002, segnano 35 punti, Colli, De Pasquale e Bernetti meno della metà.

DELSER UDINE - AUTOSPED 60 -52

(15-9, 27-26, 51-39)

Udine: Blasigh 15, Molnar 11, Missanelli 7, Da Pozzo 1, Mosetti 4, Braida, Turel 20, Lizzi, Pontoni 2. Ne: Codolo, Buttazzoni, Demarchi. All.: Riga

Autosped: Rulli 22, Bonasia 2, De Pasquale 6, Colli 4, Gatti 6, D'Angelo 6, Bracco, Castagna, Bernetti 6. Ne: Bonvecchio, Cassani. All.: Zara