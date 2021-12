Covid, a rischio le ultime due giornate del 2021?

ALESSANDRIA - A poche ore dal fischio d'inizio di Lecce - Vicenza, posticipo della 18esima giornata, la gara è stata rinviata a data da destinarsi per alcune positività nel gruppo squadra dei salentini.

Una decisione della Lega B, ma adottata su richiesta dell'Asl del territorio, come era successo sabato per Benevento - Monza che si sarebbe dovuta disputare domenica. In quel caso la formazione brianzola, che aveva alcuni casi, non era partita: per tutti quarantena fiduciaria fino a domani, mentre a Lecce è prevista fino a mercoledì.

E giovedì l'assemblea della serie B, convocata per le 11.30, si pronuncerà sull'emergenza Covid-19 e su quali disposizioni adottare nell'immediato. In questo ultimo turno altre squadre hanno avuto casi, Pisa e Spal anche in numero superiore a Monza e Lecce, ma le aziende sanitarie locali hanno permesso la disputa delle gare. I club, invece, chiedono una uniformità, per non condizionare l'andamento del campionato.

Non si esclude anche la possibilità di far slittare l'ultima di andata e la prima di ritorno, previste per il 26 e 29 dicembre: è una delle ipotesi, su cui sarà la maggioranza dei venti club a decidere.

L'Alessandria ricomincerà ad allenarsi domani, alle 15, a Centogrigio, dopo un ulteriore giro di tamponi, come da protocollo.