Il 20 dicembre è la Giornata internazionale della solidarietà umana

Ricorre oggi, lunedì 20 dicembre, la Giornata internazionale della solidarietà umana.

La solidarietà è identificata nella Dichiarazione del Millennio come uno dei valori fondamentali delle relazioni internazionali del 21° secolo, in cui coloro che soffrono o beneficiano di meno meritano aiuto da coloro che ne beneficiano di più. Di conseguenza, nel contesto della globalizzazione e della sfida della crescente disuguaglianza, è indispensabile rafforzare la solidarietà internazionale.

Pertanto, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, convinta che la promozione della cultura della solidarietà e dello spirito di condivisione sia importante per combattere la povertà, ha proclamato il 20 dicembre Giornata internazionale della solidarietà umana. Attraverso iniziative come l'istituzione del Fondo mondiale di solidarietà per l'eliminazione della povertà e la proclamazione della Giornata internazionale della solidarietà umana, il concetto di solidarietà è stato promosso come cruciale nella lotta alla povertà e nel coinvolgimento di tutte le parti interessate.

Il concetto di solidarietà ha definito il lavoro delle Nazioni Unite sin dalla nascita dell'Organizzazione. La creazione delle Nazioni Unite ha riunito i popoli e le nazioni del mondo per promuovere la pace, i diritti umani e lo sviluppo sociale ed economico. L'Organizzazione è stata fondata sulla premessa di base dell'unità e dell'armonia tra i suoi membri, espressa nel concetto di sicurezza collettiva che si basa sulla solidarietà dei suoi membri per unirsi "per mantenere la pace e la sicurezza internazionali". È nello spirito di solidarietà che l'Organizzazione fa affidamento sulla “cooperazione per la soluzione di problemi internazionali anche di carattere economico, sociale, culturale o umanitario”.

Dunque, questa giornata è un modo per celebrare la nostra unità nella diversità, per ricordare ai governi di rispettare i loro impegni nei confronti degli accordi internazionali; per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della solidarietà; per incoraggiare il dibattito sui modi per promuovere la solidarietà; per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, compresa l'eliminazione della povertà; per incoraggiare nuove iniziative per l'eliminazione della povertà.