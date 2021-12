Il santo di oggi, 24 dicembre, è San Giacobbe

La vita

Giacobbe era figlio di Isacco e Rebecca e aveva un fratello gemello, chiamato Esaù. Nonostante i due fratelli fossero nati insieme, il primo a uscire dal ventre materno fu Esaù che quindi era considerato il primogenito. Giacobbe però ne teneva stresso in mano il calcagno, e il suo nome si deve a questo, poiché vuol dire “che tiene il calcagno”. Rebecca favoriva Giacobbe e con degli stratagemmi ottenne che questi venisse riconosciuto come primogenito, con tutti i benefici che ne derivavano.

Per sottrarsi all'ira di Esaù intraprende un viaggio per rifugiarsi dalla zio Labano. Durante il viaggio incontra una fanciulla che scopre essere la figlia dello zio Labano. Si ferma presso di lui per circa una ventina di anni e sposa prima la figlia Lia seppure lui voglia in moglie Rachele. Dopo qualche anno essendo diventato più ricco di Labano decide di tornare dal padre ma sulla strada le ritorno dopo varie vicissitudini gli appare un angelo che gli dice: "Non ti chiamerai più Giacobbe ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto tu". Continuando nel viaggio incontra suo fratello Esaù e si riappacificano.

La morte

Raggiunti i 147 anni e sentendo la morte vicina, chiede a suo figlio Giuseppe di seppellirlo nella caverna di Macpela nella terra di Canaan.