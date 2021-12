CASALE - Notte di paura per la scomparsa di due ragazzine di 13 anni. Sono uscite di casa la sera di Natale alle 21 e non hanno più fatto ritorno. I genitori, però, si sono recati dai Carabinieri di Casale solo questa mattina poco prima delle 9.

A quel punto è scattata la task force composta dai militari (al centralino a coordinare l’appuntato scelto Giuseppe Gigliotti) - con loro il maresciallo capo, Anna Ciccotti - la Protezione Civile, ed è stato informato anche il sindaco di Casale, Federico Riboldi.

Mentre erano in atto le ricerche, ormai erano passate più di dodici ore, le ragazzine - probabilmente avvertite che le stavano cercando - sono tornate a casa. Una delle mamme ha appreso la notizia mentre era in caserma.

Cosa sia accaduto da sabato sera -25 dicembre - a questa mattina, bisognerà accertarlo. Domani, lunedì, i genitori torneranno dai Carabinieri e le giovanissime dovranno spiegare il perché dell’allontanamento e cosa è successo in tutte queste ore.

Ciò che si sa al momento è che alle 21 le due sono uscite per andare alla pista di pattinaggio.

Poi, però, il vuoto. I genitori hanno iniziato a cercarle da parenti e amici. Senza successo.

E solo questa mattina si sono recati dai Carabinieri per denunciare la scomparsa. Le ricerche sono iniziate proprio dall’ultimo contatto lasciato dal cellulare, la cella è stata agganciata in piazza della Posta.

In campo cinque pattuglie, la Protezione civile con Enzo Amich. I militari erano in contattato anche il sindaco.

Poi la svolta. Le ragazzine avvertite di quelle ricerche massicce hanno fatto ritorno a casa. “Mamma, sono a casa” ha pronunciato in lacrime una delle due al genitore che si trovava in caserma. Passata la paura, ora bisognerà capire il perché di questa storia che - fortunatamente - ha avuto un lieto fine.