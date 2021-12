Addio a Franchino, il pizzaiolo amante degli animali

NOVI LIGURE — È stato trovato morto ieri pomeriggio a Novi Ligure nella sua abitazione di corso Italia Francesco Magrini, da tutti in città conosciuto semplicemente come “Franchino”.

Franchino, 61 anni, era uno dei più noti pizzaioli della città. Aveva lavorato in diversi ristoranti, non solo a Novi, e la sua presenza in cucina era garanzia di qualità. Secondo una prima ricostruzione, la morte sarebbe da ricondurre a un malore improvviso e risalirebbe a qualche giorno fa. A dare l’allarme i vicini di casa, preoccupati perché non l’avevano più visto.

Canile, una raccolta fondi in memoria del dottor Pietrasanta Il medico di Novi Ligure amava molto gli animali e la famiglia ha deciso di aprire una sottoscrizione per Arca Novese

A Novi infatti Franchino era una costante quotidiana: lo si vedeva sempre girare in sella alla sua bicicletta tipo bmx, un modello a cui si era affezionato fin dagli anni Ottanta. Tutti ricordano la sua allegria contagiosa, quando incontrandoti per strada ti salutava con uno scherzoso «Ciao bambola» o «Ciao tesoro».

Originario di Melfi, in Basilicata, Francesco Magrini era un grande amante degli animali e un sostenitore di Arca Novese, l’associazione che gestisce il canile cittadino, e dell’Enpa, l’ente per la protezione degli animali. La data dei funerali non è ancora stata fissata.



Franchino con un amico a quattro zampe