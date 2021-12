Acqui, colpo Lewandowski. Due arrivi a Castellazzo

ACQUI - L'Acqui crede nella scalata alla classifica dell'Eccellenza e aggiunge un giocatore abituato a categorie superiori.

Già dalla ripresa degli allenamenti, domenica, e per il girone di ritorno, Arturo Merlo avrà a disposizione Marc Lewandowski, trequartista classe 1989, molte tappe nel calcio professionistico, fra cui anche Monza, per anni all'Asti, lo scorso campionato da gennaio al Casale.

In questa stagione 12 presenze e 3 gol nel Saluzzo in serie D. Ora la nuova maglia, quella dei bianchi, che nei primi giorni del 2022 aggiungeranno ancora un classe 2003. Per la ripresa tornerà a disposizione anche Matteo Guazzo.

Castellazzo e gli Under

Due arrivi anche al Castellazzo, che sarà il primo a tornre in campo, il 6 gennaio, alle 14.30, per il recupero, al 'Comunale', contro il Rivoli. Il presidente Cosimo Curino ha definito i rientri del difensore Christian Ventre e del centrocampista Federico Cavanna, due under con molte presenze all'attivo, che hanno iniziato questo campionato al Benarzole, dove è in atto una 'rivoluzione', dopo l'esonero di Alberto Merlo.

Per la gara con il Rivoli Ventre non sarà utilizzabile perché squalificato, ma sarà pronto per la prima di ritorno, con il Moretta, scontro salvezza.