Alessandria, c’è il Covid hotel: 15 posti letto per chi fa la quarantena

ALESSANDRIA - L’ostello di piazza Santa Maria di Castello da ieri è Covid Hotel, ovvero una struttura destinata a quei pazienti contagiati che non necessitano (o non necessitano più) di cure ospedaliere ma che non possono fare rientro a casa perché, altrimenti, contagerebbero famigliari.

I posti letto disponibili sono 15; è possibile che i primi vengano occupati oggi. La disponibilità è stata data dalla società Serenity, che gestisce il chiostro, ma tutte le procedure sono seguite dell’Asl. Con la prima ondata del virus, il Covid hotel venne ‘ricavato’ al Lux di via Piacenza, grazie in particolare alla disponibilità della Social Domus.