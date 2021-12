Esplosione a Montecastello: una casa in fiamme

MONTECASTELLO

Tre famiglie evacuate

Tre famiglie che abitano di fronte e ai lati della struttura interessata dall'incendio sono state fatte evacuare e attendono il via libera delle forze dell'ordine. Al momento i vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme ma anche a bonificare l'intera struttura.

Tutti salvi

ORE 15.00 - La conferma arriva dalle autorità: non ci sono feriti nell'esplosione di Montecastello probabilmente causata da una bombola del gas. Quanto agli animali presenti all'interno dell'abitazione, secondo uno dei residenti coinvolti, si sarebbero salvati nascondendosi in un cortiletto interno alla struttura.

Il racconto del sindaco Gianluca Penna

ORE 14.55 - «Una forte esplosione sentita da tutti, poi il timore per la presenza di altre bombole». Così il primo cittadino comincia il racconto dell'esplosione che nel primo pomeriggio di oggi si è verificata nel centro del paese alessandrino.

Non ci sarebbero feriti

ORE 14,36 - Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al momento dell'esplosione all'interno della casa erano presenti quattro persone (tra le quali due bambini), ma fortunatamente nessuna ha riportato lesioni. Non è escluso che la natura delle fiamme sia da attribuire ad una stufa a gas. Momenti di tensione, una volta in strada, per la presenza di animali presenti all'interno dell'appartamento che gli occupanti non sarebbero riusciti a portare in salvo.

«Ho sentito un forte boato»

ORE 14.32 - Il racconto di un residente che ha sentito il fragore dello scoppio.

I soccorsi all'opera

ORE 14.17 - Una forte esplosione in una casa lungo la via centrale del Comune: è quanto sarebbe accaduto poco prima delle 14 di oggi. Le notizie sono ancora frammentarie, sul luogo stanno operando i carabinieri, i vigili del fuoco intenti a domare l'incendio e il personale del 118