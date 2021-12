La dottoressa Longhitano nella Società Europea di Terapia Intensiva

ALESSANDRIA - Un ulteriore tassello nel rafforzamento di una rete sinergica nell’ambito della ricerca a livello internazionale grazie all’elezione della dottoressa Yaroslava Longhitano all’interno della Neuro-Intensive Care Research Committee dell’Esicm, ovvero la Società Europea di Terapia Intensiva.

L’obiettivo è promuovere la ricerca nell’ambito della Terapia Intensiva al fine di migliorare sia le cure sia la qualità della formazione dei rianimatori, raggiungendo uno standard comune a tutti i Paesi dell’Europa attraverso l’esame Edic (European Diploma in Intensive Care). La società svolge quindi un ruolo di rilevanza nella promozione del progresso delle conoscenze in questo ambito, specialmente per quanto concerne gli standard di cura dei pazienti critici e delle loro famiglie attraverso l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo professionale.

Dirigente medico dell’Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, reparto diretto dal dottor Fabrizio Racca, la dottoressa Longhitano è curatrice, insieme al dottor Christian Zanza (anestesista-rianimatore e medico di emergenza e urgenza), del numero speciale sulla “Neuro-Critical Care” (Cure Intensive nelle patologie neurologiche acute e gravi) della rivista scientifica internazionale Recent Reviews on Clinical Trials.

Si tratta quindi di un risultato importante per l’Azienda Ospedaliera anche ai fini del percorso di riconoscimento a Irccs in quanto il coinvolgimento nella rete Esicm permetterà l’avvio di numerosi studi e progetti di ricerca in collaborazione con centri nazionali e internazionali, come l’Ospedale Policlinico "Agostino Gemelli" e University Of Southern California con cui il Dipartimento di Anestesia, Rianimazione e Blocchi Operatori ha intrapreso uno scambio scientifico sinergico.