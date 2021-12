Il sindaco di Novi Cabella: “Grazie a volontari e dipendenti”

Si è affidato ad un videomessaggio il sindaco Gian Paolo Cabella nel rivolgersi direttamente ai cittadini per un augurio di fine anno e per tracciare un bilancio di quanto la sua amministrazione ha messo in campo.

Passando dalle opere pubbliche agli aiuti tramite i buoni spesa (per un totale di circa 300 mila euro erogati alle famiglie in difficoltà), Cabella ha anche annunciato che il prossimo 10 gennaio verrà presentato il nuovo cartellone per la stagione teatrale al Marenco e l'avvio dei lavori di ristrutturazione del piano nobile di palazzo Dellepiane. Ha voluto, però, prima di tutto, ringraziare i volontari che sono impegnati da marzo nella campagna vaccinale al centro Dolci Terre e gli amministratori ed i dipendenti comunali per l'impegno profuso.