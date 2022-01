Alla Zerbinati (di nuovo) 'l'Oscar' per la generosità

CASALE - La Zerbinati - da anni sostenitrice del Banco Alimentare del Piemonte, un’organizzazione no profit che dal 1993 si propone di dare sostegno alla comunità attraverso la raccolta e la distribuzione di prodotti agricoli, di industrie alimentari e della grande distribuzione - è stata premiata anche quest’anno con il prestigioso “Charity Award 2021”.

Anche dopo l’emergenza sociale scatenata dalla prima ondata di pandemia Covid19 nel 2020, l’azienda casalese ha portato avanti il suo impegno nel fornire aiuti concreti alle strutture ospedaliere e alle famiglie più bisognose: per questo motivo il Banco Alimentare del Piemonte ha insignito nuovamente la Zerbinati del “Charity Award”, premio che esprime la gratitudine ai

donatori che, per costanza nel tempo e generosità, rendono possibile la missione di sostegno alle persone indigenti della Regione.

«La Zerbinati è da sempre molto legata al territorio e alla comunità locale e per esprimere la nostra gratitudine per i successi che ogni giorno conseguiamo non possiamo che offrire la nostra solidarietà e il nostro sostegno alle famiglie e alle realtà locali che ne hanno più bisogno - afferma Simone Zerbinati, general manager della Zerbinati - Aver ricevuto anche quest’anno il premio “Charity Award” di Banco Alimentare è motivo di grandissimo orgoglio: continueremo su questa strada cercando di investire sempre di più sulla comunità».