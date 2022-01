Terziaria francescana

Foligno (Perugia) 1248 - Foligno 4 gennaio 1309

La vita

Di famiglia agiata, trascorre la sua giovinezza nel lusso e nella mondanità. Decide però di donare tutte le sue ricchezze ai poveri entrando nel Terz'Ordine Francescano e nel 1291 prende i voti. Le sue confessioni vengono raccolte nel "Libro delle mirabili visioni e consolazioni". Pur non avendo fatto nessuno studio teologico, riceve l'appellativo di "Maestra dei teologi". Un suo gesto particolare, mentre assisteva malati e lebbrosi con grande dedizione e carità, è stato quello di bere l'acqua usata per lavare piaghe e ferite di un appestato. Alla sua morte, avvenuta in pace e serenità dopo tremende sofferenze, viene sepolta nella chiesa di San Francesco a Foligno. Nel 2013 viene canonizzata.

http://santaangeladafoligno.com/