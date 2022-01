Casale, lo struzzo Totò sta bene ed è tornato a casa

CASALE - «Totò sta bene ed è a casa». Sono queste le parole con cui Mirko Mortillaro del Melo Ranch, in un breve video, ha voluto rassicurare e ringraziare tutti i casalesi che ieri sono rimasti stupiti (e preoccupati) nel vedere il suo struzzo - Totò, per l'appunto - passeggiare per la strada Provinciale all'altezza del cimitero di Casale Popolo.

Decisiva - spiega lo stesso Mortillaro - è stata la nebbia: l'animale, abituato a girare libero, si è allontanato dal maneggio sito sull'argine del Po e proprio a causa della scarsa visibilità si è perso, finendo nella ravvicinata strada ex statale. Per fortuna, senza conseguenze.