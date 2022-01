L'ultima sorpresa delle feste è... la neve

TORTONA - Non era prevista, e forse proprio per questo è stata una sorpresa ancora più bella: questa mattina Tortona si è svegliata coperta da un sottile strato di neve.

Non abbastanza per creare disagi alla circolazione o alle persone, fortunatamente, ma sufficiente a restituire alla città quel look 'natalizio' proprio in tempo per salutare le feste e rendere un po' meno amaro il ritorno sui banchi o sulle scrivanie domani mattina.