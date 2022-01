Autosped, rinviata anche la gara a Vicenza

CASTELNUOVO SCRIVIA - Autosped tornerà in campo il 22 gennaio.

Dopo il turno casalingo con Brixia Brescia dell'8 gennaio, rinviata a data ancora da fissare anche la trasferta a Vicenza, ultimo atto del girone di andata.

Le due società si erano già accordate, inviando la richiesta all'ufficio gare della Federbasket.

Ieri, però, l'assemblea della Lega pallacanestro femminile, con tutti i club collegati, non si era conclusa con un accordo generale, anche se un buon numero di sodalizi erano favorevoli a far slittare tutto il turno (in quello dell'8 e 9, nel girone Nord, è stata disputata solo una gara).

La linea dominante, secondo la Lega, legittimava il rinvio solo con 7 positive, altrimenti in campo, anche con solo 6 disponibili, vanificando le intese tra squadre.

Oggi, invece, è arrivata la comunicazione che la richiesta di Autosped è stata accolta dalla Fip: a Vicenza niente gara, i due recuperi ancora da definire, possibile ripartenza a Verona il 22.

La buona notizia è il recupero di tutte le atlete, che si sono negativizzate e da ieri il gruppo lavora al completo