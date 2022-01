Vicenza - Alessandria: settore ospiti chiuso

ALESSANDRIA - La serie B sta per allinearsi con quanto deciso dalla A: per i prossimi due turni, negli stadi, settori ospiti chiusi.

Una scelta, è quanto trapela dai vertici del secondo campionato nazionale, che sarà adottata in linea con le richieste del governo.

Quasi certo, quindi, che a Vicenza l'Alessandria non avrà il sostegno della sua tifoseria. Il provvedimento dovrebbe valere, come per la A, fino a inizio febbraio, ma, di fatto, solo per le partite del 14 - 16 e del 21 - 23 gennaio e non, invece, per i due recuperi di domani.

Oggi, alle 15.15, cabina di regia con governo, regioni e istituzioni dello sport e del calcio, anche per definire le capienze degli stadi.