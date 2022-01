Gli alessandrini 'danno il voto' ad Amag Ambiente

ALESSANDRIA - Via alla seconda fase del Progetto Customer Satisfaction di Amag Ambiente, che si rivolge ai cittadini di Alessandria e dei sobborghi. Verranno contattati telefonicamente a campione - dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 - i cittadini che hanno usufruito nel 2021 dei servizi dell’azienda, per rilevare attraverso una breve intervista il livello di soddisfazione degli utenti, con l’obiettivo di monitorare e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi erogati.

Nel corso delle interviste, effettuate in forma anonima e nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, non saranno esposte agli interessati domande di natura personale o assimilabili, ma esclusivamente giudizi e valutazioni sugli aspetti del servizio gestito da Amag Ambiente.

Obiettivo primario dell’azienda è migliorare costantemente i servizi offerti e soddisfare le aspettative dei cittadini nel rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.

I risultati dell’indagine saranno resi pubblici in forma anonima ed aggregati sotto forma di tavole statistiche e grafici.