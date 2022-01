"La loro mamma se n'è andata. Bonnie e Clyde cercano casa"

ALESSANDRIA - Appello dal canile rifugio di Alessandria: Bonnie e Clyde cercano casa. Di nuovo.

"Questi sono appelli che non vorresti mai dover scrivere - scrivono Cinzia, Daniela, Lola ed Elisabetta - Una adottante è venuta a mancare stamattina e Bonnie e Clyde, i suoi amati cani, sono entrati in canile. Noi dopo 5 anni saremo nuovamente la loro voce".

Come? Così... "Cara mamma Lella, il nostro anno nuovo non è iniziato per nulla come speravamo eh. Oggi tu ci hai lasciata, non sei più tra noi per questo maledetto virus e noi siamo rimasti soli. Per noi oggi, dopo 5 anni di felice adozione, si sono aperte le porte del canile. Un balzo al cuore, ci è sembrato di tornare indietro nel tempo. Non abbiamo ben compreso ma riconosciamo bene un canile... i tempi, i rumori, gli odori, la gabbia. Non ti vediamo più: il nostro divano dove eravamo abituati a dormire non c'è più, il nostro bel giardino non c'è più ,i nostri giochi, le tue coccole... Nulla, tutto volato via. Siamo stati adottati insieme dopo ben 5 anni di canile in Sardegna. Eravamo lì nello stesso box fin da cuccioli, tristi e senza speranza. Poi nel 2017 sei arrivata tu: la nostra chance, la nostra speranza, il miracolo e ci hai adottati. Noi Bonnie e Clyde finalmente liberi con una famiglia tutta nostra. Ci hai amato fin da subito, in simbiosi giorno dopo giorno. Tu vivevi per noi e noi per te mamma Lella. Ma il destino delle volte ci mette a dura prova e così ci ritroviamo ancora una volta in gabbia senza capire e comprendere. Abbiamo 10 anni adesso: la giovinezza in gabbia, la vecchiaia in gabbia? No, non può finire così. Non sarebbe davvero giusto".

"Bonnie e Clyde si trovano nel canile rifugio di Alessandria, con cui vi metteremo in contatto per l'adozione - aggiungono Cinzia (raggiungibile al 340 4554005), Daniela (338 7659872), Lola (338 7999663) ed Elisabetta (320 1127266) - Noi abbiamo promesso a Lella che usciranno adottati insieme. Ci vogliamo credere".