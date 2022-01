Valenza. Chiusura dialisi. Il Pd: «Altre promesse prive di fondamento»

VALENZA - «Apprendiamo con sconcerto e dispiacere la notizia della prossima chiusura del Centro Dialisi a Valenza». Parole del consigliere regionale Domenico Ravetti e del capogruppo Davide Varona, entrambi esponenti del Pd, all'indomani di una notizia che, dicono, provocherà «Gravissimo disagio ai pazienti valenzani, disagio più volte portato all' attenzione pubblica anche nelle fasi di progressiva riduzione del servizio».

I due dem ripercorrono gli ultimi mesi, quando una decisione in merito è stata più volte paventata: «Ci siamo battuti con convinzione per il mantenimento del servizio in città, cercando di evitare in ogni modo possibile il trasferimento dei pazienti presso il nosocomio di Casale, che crea a quest’ultimi un disagio importante e così gravoso nei confronti della loro salute, che come ricordiamo devono essere sottoposti al trattamento salvavita di emodialisi per ben tre volte a settimana, senza dimenticare il conseguente sovraccarico riferito alla logistica dei trasporti in carico alle 'croci' che effettuano il servizio di trasferimento. Non può tacersi, al di là delle motivazioni e di ogni sospetto di strumentalizzazione politica, che ancora una volta le promesse dell'assessore regionale alla Sanità Icardi e del sindaco Oddone si sono rivelate prive di fondamento e ben lontane dall' essere mantenute!. Una cosa è certa: più che di mantenimento di servizi in ambito sanitario valenzano, tanto decantati dal sindaco Oddone in campagna elettorale, possiamo parlare a ragion veduta di un vero e proprio smantellamento! Con grande rammarico constatiamo per l’ennesima volta una differenza sostanziale tra ciò che hanno promesso e ciò che realmente è accaduto!».