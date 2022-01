Studenti in sciopero di fronte al 'Peano' questa mattina

TORTONA - Sono in sciopero da questa mattina aderendo a una protesta a livello nazionale gli studenti del liceo 'Peano': come annunciato in un comunicato stampa ieri sera si sono trovati prima dell'inizio delle lezioni di fronte all'edificio scolastico, in ottemperanza delle norme vigenti anti contagio da Covid-19, dove i rappresentanti d'istituto, di classe e pochi altri sono rimasti come segno di protesta pacifica davanti alla scuola con striscioni e cartelli, perché "un'altra scuola non è solo possibile, ma è necessaria”.

"Dopo quasi due anni di pandemia - dicono - è inaccettabile che la scuola continui a farsi trovare impreparata, il Governo ha delle responsabilità politiche importanti in questo disastroso rientro. Chiediamo che si intervenga sui problemi strutturali della scuola come trasporti sovraffollati e in casi di edilizia scadente; che vengano garantiti tamponi e mascherine (a norma e anche ffp2 vista in alcuni casi l'obbligatorietà) gratuiti agli studenti e alle studentesse e che vengano risolti i problemi interni al liceo".