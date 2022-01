Vicenza - Alessandria non si gioca

ALESSANDRIA - I timori delle ultime ore sono diventati una certezza: Vicenza - Alessandria non si giocherà il 16 gennaio.

Ancora un rinvio per lo scontro, molto importante, per la salvezza. Evidentemente anche i controlli di oggi hanno confermato le positività tra i giocatori della formazione veneta che, nei tamponi precedenti, ne aveva già dieci.

Così la società di Renzo Rosso ha inoltrato la richiesta in Lega, sostenuta anche dall'Asl 8 Berica, la stessa che due giorni fa ha, di fatto, fermato la trasferta del 'Lane' a Lecce.

Oltre a Vicenza - Alessandria rinviate anche Parma - Crotone e Cittadella - Cosenza.

I recuperi? Li fisserà la Lega e non sarà facile trovare date in un calendario affollato: quasi impossibile a febbraio, con già sei partite di cui due infrasettimanali. Per l'Alessandria sarà l'ennesima gara durante la settimana: uno slittamento che, contagi a parte, fa sicuramente più il gioco del Vicenza, che avrà più più tempo per inserire i cinque nuovi innnesti (e il possibile sesto, l'attaccante Faggioli).