Il Santo di oggi, 16 gennaio, è San Marcello I

Papa dal 27/05/308 al 16/01/309

La vita

Non si sa molto su di lui perché le fonti sono incerte e a lungo è stato confuso con S. Marcellino, papa morto martire verso il 304. E' stato il trentesimo Papa. Sembra che suo merito sia stato aver ristrutturato le parrocchie devastate dalla persecuzione di Diocleziano e aver mostrato rigore nei “lapsi” che pretendevano di essere ammessi ai sacramenti senza aver compiuto la prescritta penitenza.

La morte

Secondo alcune fonti Marcello muore per le privazioni subite mentre lavora come stalliere nelle scuderie imperiali; secondo altre, per le sofferenze patite in esilio (per le quali è venerato come martire). Viene sepolto a Roma nel cimitero di Priscilla.

In seguito i suoi resti mortali vengono trasferiti nella casa dove è stato ospite della vedova Lucina.

Sullo stesso sito viene eretta la Chiesa di San Marcello al Corso: le sue reliquie sono venerate sotto l'altare maggiore.

