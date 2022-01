Alessandria - Benevento, si ricomincia

ALESSANDRIA - Un po' a sorpresa i due annunciati protagonisti della sfida in attacco, Marconi e Corazza, partono dalla panchina. Longo sceglie uno schieramento 'prudente', di fatto con una sola punta, Corazza, affiancato da Chiarello e Milanese. In difesa Mantovani preferito a Benedetti, a destra Pierozzi titolare e Mustacchio dalla panca.

Caserta insiste ancora con Moncini al centro dell'attacco e Forte è la carta da giocarsi durante la gara. In difesa è Barba, recuperato, a comporre la coppia di centrali con Vogliacco, e Glik, che potrebbe partire, è in panchina.

ALESSANDRIA - BENEVENT0 1-0

Marcatori: pt 39' Lunetta



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo

47' Pisseri dice no a Moncini, intervento importante



45' Due minuti di recupero

41' Ammonito Milanese

39' GOOOOL dell'Alessandria: di destro, che non è proprio il suo piede, infila Paleari

32' Gran controllo di Insigne, per Moncini. Conclusione debole e parata.

30' Occasionissima per i Grigi: ripartenza, cross di Lunetta in area, Pierozzi gira a botta sicura, salvataggio, in angolo, di Masciangelo.

25' Perfetta uscita di piede, fuori dall'area, di Pisseri su Moncini lanciato a centralmente. Per il portiere anche l'applauso di Longo

22' Lunetta recupera palla a centrocampo, per Milanese a sinistra, cross che Paleari blocca.

20' Letizia spara alle stelle una punzione dal limite

16' Dalla Nord uno striscione, "Adoss Mario" e un coro per lo slo Mario Di Cianni

14' Ancora i Grigi pericolosi, in rovesciata, palla un metro sul fondo

5' Grande recupero di Parodi su Insigne

3' Occasione per i Grigi, sul taglio da sinistra, il colpo di testa di Pierozzi, che incrocia bene, di poco sul fondo

2' Primo angolo per l'Alessandria: ci prova Ba, conclusione insidiosa

1' Calcio d'inizio del Benevento

Le formazioni

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Pierozzi, Casarini, Ba, Lunetta; Chiarello, Milanese; Corazza. A disp.: Crisanto, Dyzeni, Coccolo, Marconi, Arrighini, Benedetti, Beghetto, Bruccini, Mustacchio, Palazzi, Palombi, Kolaj. All.: Longo

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Barba, Vogliacco, Masciangelo; Acampora, Calò, Ionita; Insigne, Moncini, Tello. A disp.: Muraca, Manfredini, Gyamfi, Glik, Petriccione, Sau, Umile, Talia, Pastina, Forte, Brignola All.: Caserta

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti: Imperiale di Genova e Della Croce di Rimini, quarto ufficiale Mastrodomenico di Matera. Var Abbattista di Molfetta, assistente Var Tolfo di Pordenone

Note: Giornata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti:Barba, Milanese per gioco falloso Angoli: 2-0 per l'Alessandria Recupero: Pt 2'