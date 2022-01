Novipiù vincente. Oltre ogni emergenza

CASALE MONFERRATO - Più forte delle emergenze. Più forte delle assenze. Novipiù si prende (74-69) la partita contro una combattiva Agribertocchi e conquista una vittoria preziosa.

Hill Mais piazza la migliore prova da quando è in Italia (26 punti). Vigilia del match condizionata, per i rossoblù, dalle positività di due giocatori e di un elemento dello staff. Jbm in campo senza Leggio, Formenti e con Martinoni in panchina.

La partita

Più pronta alla palla a due l’Agribertocchi che prende il comando delle operazioni (Corbett) e si porta sul +7 (12-19). Nella parte finale della frazione la Jbm reagisce con Hill-Mais (8 punti) e chiude iN scia al primo mini stop (16-19).

Casale, che sta usando tanta zona, ribalta la situazione con un parziale di 10-5 e gira la frazione (tripla Fabio Valentini) sul 26-24. L’equilibrio continua e solo un gioco da tre punti di un ottimo Leo Okeke dà ai rossoblù il 32-30 al riposo.

Un incontenibile Hill-Mais domina la terza frazione (13 punti in 10’ e 26 totali con 4/7 da tre) e guida Casale al +13 del 30’. Ottimo anche Okeke, 10 punti e 12 rimbalzi. Lo strappo è fatto. Adesso la Jbm deve completare il lavoro.

Zona Orzinuovi in avvio di ultimo periodo con Bulleri che allunga la difesa a tutto campo. Jbm sul +15 (60-45) ma in difficoltà fisica. L’Agribertocchi non molla e con le triple di Corbett e Renzi riapre il finale (-4 sul 68-64). Ma dalla lunetta Fabio Valentini, Williams e Sarto danno alla Novipiù una meritata vittoria 74-69.



Le voci

Andrea Valentini felicissimo. “I miei giocatori hanno fatto qualcosa di eccezionale. Abbiamo giocato senza elementi importanti come Martinoni, Leggio e Formenti. Al di la di quello che è stata la partita dal punto di vista tecnico, i ragazzi hanno saputo soffrire in difesa e in attacco Hill Mais ha fatto l’eroe per una notte”.

Grande protagonista Leonardo Okeke: “Questa è una vittoria importantissima per noi perché avevamo tante assenze. Sono contento della mia prestazione: ho lottato in difesa e ho cercato di aiutare i mie compagni a vincere. Adesso torniamo in palestra per preparare la prossima partita”.

Massimo Bulleri, coach di Orzinuovi, analizza così il confronto. “Abbiamo lottato partendo bene. Ma non abbiamo avuto abbastanza ritmo durante la partita. Peccato, perché era un’occasione importante ma la la squadra è viva”.

I numeri

Finale: 74-69

Parziali: 16-19, 32-30, 55-42.

Quintetti: Casale con F. Valentini, Williams, Sarto, Okeke, Hill Mais. Orzinuovi con Rebec, Corbett, Sandri, Janelidze, Renzi.

Punti: Hill Mais 26 (Casale); Corbett 19 (Orzinuovi).

Rimbalzi: Okeke 15 (Casale), Janelidze 15 (Orzinuovi).

Assist: Williams 6 (Casale), Rebec 7 (Orzinuovi).

Mvp: Hill Mais (Casale)