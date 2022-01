Vaccini: in Piemonte oltre 39mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Quotidiano appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale in Piemonte. Oggi, 24 gennaio, sono 39.708 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 2.767 è stata somministrata la prima dose, a 2.307 la seconda, a 34.634 la terza. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 8.970.060 dosi, di cui 3.177.325 come seconde e 2.258.330 come terze.

Oggi sono arrivate e sono in fase di consegna alle aziende sanitarie 57.000 dosi di vaccino Pfizer per adulti.