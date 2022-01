Castellazzo, il pari sta stretto

ALESSANDRIA - Nella nebbia gli unici lampi sono quelli del Castellazzo.

E il pareggio, 0-0, sta decisamente stretto ai biancoverdi, almeno quattro occasioni limpide per conquistare i tre punti nel recupero con il Rivoli che, finalmente, si gioca, dopo cinque rinvii.

Nobili non ha Di Santo, un leggero infortunio che lo terrà fuori anche domenica. In attacco il tridente M'Hamsi - Rosset - Zunino, in difesa il debutto di Ventre, tornato dopo la prima parte della stagione al Benarzole, e il giovane Guglielmi. Molto solida anche la coppia di centrali Benabid - Cascio, a centrocampo Recchiuto, Gatti e Cimino.

Sono i padroni di casa a dettare il ritmo della gara, con la giusta aggressività e, anche, velocità nelle ripartenze. Già nella prima frazione Gatti e Zunino vicini al vantaggio. Nella ripresa si gioca, di fatto, a una sola porta, ci prova M'Hamsi e non inquadra la porta di un nulla, poi Di Biagio si salva di piede su Rosset e sulla palla vagante nell'area piccola a Gatti non riesce una comoda deviazione. A 10' dalla fine esce dal campo Recchiuto, toccato duro, al suo posto Bellinzona.

Al triplice fischio applausi del presidente Cosimo Curino e dei tifosi al Castellazzo. In tribuna, a sostenere la squadra, anche il sindaco Gianfranco Ferraris

CASTELLAZZO - RIVOLI 0-0

Castellazzo: Rosti; Ventre, Cascio, Benabid, Guglielmi; Gatti, Cimino, Recchiuto (33'st Bellizona); M'Hamsi, Rosset, Zunino. A disp.: Repetto, Castagna, Giorgianni, Verta, Randazzo, Liguoro, Gratito, Mattei. All.: Nobili