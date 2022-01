Hsl, fuochi d'artificio a Gozzano

GOZZANO - Si dividono la posta (3-3) dopo una partita strepitosa Gozzano e Hsl Derthona: tre reti per parte, molte occasioni e in generale un atteggiamento spregiudicato di tutte e due le formazioni creano novanta minuti di divertimento per gli spettatori. Domenica con il Vado al 'Coppi', però, servono i tre punti per non perdere contatto con la vetta.

Poco prima della mezz’ora la prima vera parata per Bertozzi che vola a togliere dall’angolino un tiro di Cozzari, poi dal calcio d’angolo ci pensa Galliani a deviare una conclusione di Pennati da pochi metri evitando guai peggiori all’Hsl. Al 32’ però Luzzetti stende Pennati in area e l’arbitro non può che concedere un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Montesano che spiazza Bertozzi e porta in vantaggio i suoi. Tre minuti dopo una sponda di Diallo innesca Saccà la cui conclusione però viene murata dalla difesa del Gozzano, poi Manasiev rimedia un cartellino giallo per simulazione dopo uno scontro con Ciappellano. Ci vuole un miracolo di Vagge per evitare il pareggio di Saccà al 40’ su un tiro da posizione defilata sulla destra, ma al 43’ ci pensa Diallo proprio su un cross dell’esterno tortonese a controllare la palla e scaricare un missile sul primo palo che lascia il portiere di sale e riequilibra la partita. La gioia dei tortonesi però dura poco perché direttamente dalla battuta a centrocampo ci pensa il 2004 Sangiorgio a lasciare sul posto Luzzetti e incrociare sul palo lontano beffando ancora Bertozzi.

Hsl, c'è il nuovo calendario: aggiunti turni infrasettimanali Domenica anche il Casale salta l'ultima di andata in trasferta con il Ligorna

A inizio ripresa Zichella inserisce le carte Gueye per Mutti e Procopio per Kanteh che passa a fare l’esterno basso al posto di Luzzetti e subito Diallo ha sui piedi la palla per il possibile pareggio mancando la deviazione per un soffio. E’ sempre dal piede di Saccà però che nasce l’azione del secondo pareggio dei tortonesi: Diallo non riesce di nuovo a intervenire ma dietro arriva Luzzetti che mette in rete. Il Gozzano chiede un rigore per un fallo su Sangiorgio ma l’arbitro lascia correre: sulla ripartenza Ciappellano ferma fallosamente Diallo al limite e concede una punizione di Filip che Vagge blocca senza patemi. Gol sbagliato, gol subito: una ripartenza del Gozzano lancia Cominetti che arriva al tiro, Emiliano ribatte ma la palla arriva sui piedi di Gassama che non ha problemi ad appoggiare il 3-2 in porta fra le proteste dei tortonesi che chiedevano il fuorigioco della punta novarese. E' però una partita infinita: Diallo scatta e Bane lo stende in area al 28' guadagnando un rigore della cui battuta si incarica Saccà che mette in rete il terzo pareggio ospite spiazzando Vagge. Il portiere del Gozzano si riscatta deviando in angolo una punizione di Manasiev concessa per un fallo di Ciappellano, poi ammonito, su Gueye ma è l'Hsl ad andare vicino al poker con un colpo di testa di Galliani che non trova il tap-in decisivo sul secondo palo. C'è tempo ancora per due ultime occasioni, una sul piede di Diallo che a pochi minuti dal 90' sbaglia un rigore in movimento e una per Romairone che semina tutta la difesa del Gozzano ma poi tira sull'esterno della rete ma forse sarebbe stato davvero troppo: il pareggio è il risultato più giusto.

GOZZANO – HSL DERTHONA 3-3

MARCATORI: pt 32’ Montesano rig., 43’ Diallo, 44’ Sangiorgio; st 12’ Luzzetti, 20’ Gassama, 30' Saccà rig.

GOZZANO: Vagge, Turato (41' st Italiano), Bane, Castelletto, Ciappellano, Montesano, Pennati, Cozzari, Gassama (36' st Repossi), Cominetti, Sangiorgio (41' st Faye). A disp. Barlocco, Di Giovanni, Caraglio, Nicastri, Rao, Paoluzzi. All. Schettino

HSL DERTHONA: Bertozzi, Gjura, Luzzetti (46' st Chiellini), Galliani, Emiliano, Kanteh (1’ st Procopio), Saccà (41' st Romairone), Filip, Diallo, Manasiev, Mutti (1’ st Gueye). A disp. Teti, Abbà, Passage, Negri, Brollo. All. Zichella

ARBITRO: Zini di Udine

NOTE Ammoniti Ciappellano; Emiliano, Luzzetti, Manasiev, Chiellini. Calci d’angolo 5-3 per l'Hsl Derthona. Recupero pt 1’; st 3’. Spettatori 100 circa.