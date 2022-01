Hsl in campo a Gozzano, Casale rinvia e anticipa

GOZZANO - Torna finalmente in campo dopo un'attesa infinita l'Hsl Derthona: i ragazzi di Zichella affronteranno oggi alle 14.30 al 'D'Albertas' i rossoblù che lo scorso anno vinsero il campionato ma poi rinunciarono a iscriversi fra i professionisti.

Difficile fare previsioni sulla formazione, anche se l'assenza di nuovi arrivi dal calciomercato di riparazione e il buono stato generale di salute dell'undici tortonese fanno pensare a poche modifiche alla squadra tipo. Possibile il rientro di Emiliano e almeno una presenza in panchina per Kanteh, pienamente recuperato dall'infortunio. Ancora in dubbio sia Filip che Gjura.

Salta invece ancora il recupero dell'ora rimanente della gara di Imperia per il Casale: i nerostellati dovranno poi calendarizzare la partita in uno dei pochi spazi infrasettimanali rimasti liberi da qui a metà maggio nel nuovo calendario della Lnd.

Di conseguenza, anticipo al sabato per la partita di campionato sul terreno dell'Rg Ticino: il fischio d'inizio sarà sempre alle 14.30 ma ventiquattr'ore prima per guadagnare poi un giorno di riposo aul turno infrasettiamanale al 'Palli' con il Sestri Levante.