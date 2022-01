Bertram, pullman per la Coppa Italia

TORTONA – In pullman alle Final Eight di Coppa Italia. Per favorire la partecipazione dei tifosi bianconeri allo storico appuntamento della Final Eight 2022 (in programma dal 16 al 20 febbraio a Pesaro), la Bertram Derthona ha deciso di organizzare un pullman (costo andata-ritorno in giornata è di 25 €). Prenotazioni presso la sede del club in via San Marziano 4 a Tortona. Per riservare il proprio posto è possibile contattare Bertram Derthona anche telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.

Presso la sede della società è possibile anche acquistare il pacchetto pullman+biglietto. Fino a lunedì 31 gennaio i tagliandi saranno acquistabili (prezzi sul sito del Derthona). La società ricorda che il titolo di ingresso sarà valido solo per la giornata per la quale viene acquistato.