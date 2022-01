Positivi Jbm. Rinviata la partita a Cantù

CASALE MONFERRATO – Ufficialmente rinviata Cantù-Novipiù.

La partita, in programma domenica al PalaBancoDesio, è stata spostata a data da destinarsi in seguito alla situazione dei positivi Covid che ha colpito in queste settimane la Jbm.

L'ufficializzazione del rinvio in una nota del club di pochi minuti fa, che non specifica né il numero di casi, né quale organo competente (Lega, Fip o Asl Alessandria) abbia deciso di bloccare la partita.

Le prime positività erano emerse prima della gara con Orzinuovi (assenti Leggio, Formenti e coach Comazzi), le altre in questa settimana.